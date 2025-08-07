Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto gerammt und Nachricht hinterlassen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Die Nachricht "Habe dein Auto beschädigt" hat ein unbekannter Verfasser am Mittwoch in der Wiesenstraße in großen Buchstaben auf die Windschutzscheibe eines Pkw geschrieben. Als die Nutzerin des Fahrzeugs gegen 11.20 Uhr zu ihrem Mazda kam, entdeckte sie die ungewöhnliche "Hinterlassenschaft" und schaute sich ihr Auto genauer an. Dabei stellte sie einen frischen Unfallschaden im hinteren Bereich auf der Fahrerseite fest. Außer einer Eindellung und tiefen Kratzern im Lack war auch am Reifen eine Beschädigung zu erkennen. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt mehrere tausend Euro geschätzt.

Was der Verursacher nicht hinterließ, ist seine Telefonnummer - aber auch die hätte ihn nicht vor einer Strafanzeige bewahrt, denn er hätte den Unfall selbst melden müssen und sich nicht vom Unfallort entfernen dürfen. Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in der Wiesenstraße etwas beobachtet und kann Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben? Informationen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell