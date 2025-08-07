PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto gerammt und Nachricht hinterlassen

POL-PDKL: Auto gerammt und Nachricht hinterlassen
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Die Nachricht "Habe dein Auto beschädigt" hat ein unbekannter Verfasser am Mittwoch in der Wiesenstraße in großen Buchstaben auf die Windschutzscheibe eines Pkw geschrieben. Als die Nutzerin des Fahrzeugs gegen 11.20 Uhr zu ihrem Mazda kam, entdeckte sie die ungewöhnliche "Hinterlassenschaft" und schaute sich ihr Auto genauer an. Dabei stellte sie einen frischen Unfallschaden im hinteren Bereich auf der Fahrerseite fest. Außer einer Eindellung und tiefen Kratzern im Lack war auch am Reifen eine Beschädigung zu erkennen. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt mehrere tausend Euro geschätzt.

Was der Verursacher nicht hinterließ, ist seine Telefonnummer - aber auch die hätte ihn nicht vor einer Strafanzeige bewahrt, denn er hätte den Unfall selbst melden müssen und sich nicht vom Unfallort entfernen dürfen. Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in der Wiesenstraße etwas beobachtet und kann Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben? Informationen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 11:03

    POL-PDKL: Bei Kontrolle Polizisten beleidigt

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch mehrere Personenkontrollen in der Innenstadt durchgeführt. Zwei Männer fielen dabei negativ auf. Ein 18-jähriger Mann sollte kurz vor 13 Uhr in der Fruchthallstraße kontrolliert werden. Auf die Ansprache der Polizisten reagierte er nicht. Auch eine Durchsuchung lehnte er ab und reagierte aggressiv, weshalb er durch die eingesetzten Beamten mit Handschellen fixiert ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:02

    POL-PDKL: Verkehrsunfall auf der B37

    Kaiserslautern (ots) - Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte am Mittwochvormittag zu einem Unfall in der Brandenburger Straße (B37). Eine 46-jährige Frau war mit ihrem Volvo in Richtung Pariser Straße unterwegs. In Höhe des Baumarkts wollte sie ihr Fahrzeug wenden, um wieder in Richtung Trippstadter Straße zu fahren. Im selben Augenblick bemerkte der Fahrer eines Transporters, der ebenfalls in Richtung ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 15:53

    POL-PDKL: Wer hat den Opel Adam beschädigt?

    Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Sachbeschädigung an einem geparkten Opel Adam in der Bahnhofstraße sucht die Polizei Zeugen. Die Tatzeit liegt bereits eine Woche zurück, dennoch erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf mögliche Täter. Der dunkelgraue Opel Adam mit dem cremeweißen Dach war am Dienstag, 29. Juli, in der Zeit von 14.25 bis 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Höhe des Polizeipräsidiums abgestellt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren