Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Kontrolle Polizisten beleidigt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch mehrere Personenkontrollen in der Innenstadt durchgeführt. Zwei Männer fielen dabei negativ auf.

Ein 18-jähriger Mann sollte kurz vor 13 Uhr in der Fruchthallstraße kontrolliert werden. Auf die Ansprache der Polizisten reagierte er nicht. Auch eine Durchsuchung lehnte er ab und reagierte aggressiv, weshalb er durch die eingesetzten Beamten mit Handschellen fixiert wurde. Dabei beleidigte der 18-Jährige die Einsatzkräfte fortwährend. Nach der Kontrolle erhielt der Mann einen Platzverweis, dem er auch nachkam.

Eine weitere Personenkontrolle sollte gegen 13 Uhr bei einem 24-jährigen Mann auf dem Willy-Brandt-Platz durchgeführt werden. Dass er mit der Maßnahme nicht einverstanden war, machte der Mann lautstark klar. Dabei beleidigte er die Polizisten mehrfach. Er erhielt einen Platzverweis für die Innenstadt bis zum nächsten Tag. Dennoch fiel er im Laufe des Tages noch ein paar Mal auf und hielt sich nicht an den Platzverweis. Unter anderem war er in mehrere Streitigkeiten verwickelt, weshalb ihn die Beamten mit zur Dienststelle nahmen. Dort wurde er durch einen Bekannten abgeholt, der zusicherte, dass er den Mann nun nach Hause bringen würde. |elz

