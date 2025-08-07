PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall in der Merkurstraße

Kaiserslautern (ots)

Unachtsamkeit und ein zu geringer Sicherheitsabstand haben am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall in der Merkurstraße geführt. Ein 27-jähriger Mann war gegen 17:30 Uhr mit seinem Jeep in Richtung Vogelwoogstraße unterwegs. Er erkannte zu spät, dass die beiden vor ihm fahrenden Autos an einer roten Ampel anhielten, und krachte in das Heck des Opel Astra. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den davor stehenden Renault Megane geschoben. Der 36-jährige Fahrer des Astra und zwei Insassen des Megane wurden leicht verletzt. Der 36-Jährige lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab, während die beiden anderen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die Fahrzeuge waren noch fahrtüchtig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

