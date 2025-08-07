PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kennzeichen gestohlen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben sich von Montag auf Dienstag an einem Transporter in Weilerbach zu schaffen gemacht und die Kennzeichen geklaut. Der Mercedes Sprinter war von Montagnacht bis Dienstag 18 Uhr auf einem Firmengelände im Industriegebiet geparkt. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizei zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

