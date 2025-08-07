Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tempolimit ignoriert

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Im Bereich Hochspeyer führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Mittwochvormittag auf der B37 eine Geschwindigkeitsmessung mit Hilfe des Lasergerätes durch. Von 9.15 Uhr bis 10 Uhr herrschte hier nur wenig Verkehr. Vier Fahrer überschritten in dieser Zeit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Am deutlichsten über dem Tempolimit lag ein Fahrer, der mit 91 km/h gemessen wurde. Alle vier Erwischten kamen mit kostenpflichtigen Verwarnungen davon. Darüber hinaus wurde ein Fahrer gestoppt, an dessen Fahrzeug ein Defekt an der Beleuchtung erkennbar war. Er erhielt einen Mängelbericht und muss den Defekt in den nächsten Tagen beheben.

Als nächstes wurde eine Kontrollstation bei Mehlingen an der L401 eingerichtet. Hier wurde im Bereich Kaiserstraße/Fröhnerhof, wo ein Tempolimit von 50 km/h gilt, die Geschwindigkeit gemessen. Innerhalb einer Stunde gab es Verwarnungen für fünf Fahrer, die zu schnell unterwegs waren. Bei ihnen zeigte das Messgerät Werte von 60 bis 81 km/h an.

Außerdem wurde in der Kontrollzeit auch der Fahrer eines vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugs gemessen, das mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h eingetragen ist. Sein Vehikel brachte in diesem Moment 53 km/h auf die Straße - deshalb wurde das Gefährt angehalten und der Fahrer einer Überprüfung unterzogen. Dabei kam heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Weil der junge Mann angab, dass er technische Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen hat, wurden die Schlüssel vorsorglich sichergestellt. Die Fahrerlaubnisbehörde wird über das Kontrollergebnis informiert.

Anschließend wurde wieder die B37 zur Kontrollstation - diesmal im Bereich Kaiserslautern, Mannheimer Straße. Auch hier war am frühen Nachmittag nur ein schwaches Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. Im 50er-Bereich wurden dennoch insgesamt elf Fahrer erwischt, die sich nicht ans Tempolimit hielten. Fast doppelt so schnell wie erlaubt war ein Fahrer, der mit 90 km/h gemessen wurde. Nach dem aktuellen Bußgeldkatalog dürfte er mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von 260 Euro (plus Gebühren) rechnen. Weiterhin wurden vier Fahrer "zur Kasse gebeten", weil sie nicht angeschnallt waren. Zwei weitere erhielten Mängelberichte, unter anderem wegen nicht mitgeführter Papiere.

Die Geschwindigkeitsmessungen waren Teil der "Kontrollwoche Speed", die europaweit durchgeführt wird und noch bis kommenden Sonntag läuft. Über das Gesamtergebnis aus der Westpfalz werden wir in der nächsten Woche berichten. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell