Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Einfamilienhaus - ein Täter gestellt

Alsdorf (ots)

Am späten Mittwochabend (07.08.2024, 23:00 Uhr) sind zwei Männer in ein Wohnhaus in der Straße An der Burgmaar eingebrochen.

Aufmerksame Anwohner bemerkten den Schein von Taschenlampen in dem Haus und alarmierten die Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen hatten Erfolg: einer der Täter floh zwar zu Fuß, konnte aber durch die Polizisten eingeholt und gestellt werden. Der 30-jährige Albaner, der keinen festen Wohnsitz hat, konnte trotz Widerstand festgenommen werden. Es wurde niemand verletzt.

Der andere Täter konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. (co)

