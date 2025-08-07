Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kleingeld gestohlen und Bierdose zurückgelassen

Kaiserslautern (ots)

Hat ein Dieb seine leere Bierdose in einem Auto zurückgelassen? Eine 28-jährige Frau verständigte am Mittwochabend die Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass jemand in ihr Auto eingedrungen war und sich bedient hatte. Es fehlten eine Dose mit Kleingeld sowie ein Kulturbeutel, die im Innenraum lagen. Stattdessen entdeckte die Frau auf dem Beifahrersitz eine leere Bierdose, die nicht von ihr stammte.

Die ausgerückten Polizeibeamten stellten die Dose zwecks Spurensicherung sicher und nahmen die weiteren Ermittlungen auf. Der gestohlene Kulturbeutel wurde später im Stadtgebiet wieder gefunden. Offenbar konnte der Dieb nichts damit anfangen.

Tatort war ein Parkhaus am Stiftsplatz. Der Pkw der 28-Jährigen war hier in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr abgestellt. Vermutlich war er unverschlossen; Aufbruchspuren wurden nicht gefunden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 jederzeit entgegen. |cri

