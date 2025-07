Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier - Erfolgreiche Fahndung -Nachtragsmeldung-

Mahlberg, Orschweier (ots)

Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Emmendingen hat den Untersuchungshaftbefehl gegen den 35-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen, der dringenden tatverdächtig ist, eine zwei Jahr ältere Frau sexuell genötigt zu haben, am Montagnachmittag in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/wo

Pressemitteilung vom 21.07.2025, 16:02 Uhr

Mahlberg, Orschweier - Erfolgreiche Fahndung

Eine Großfahndung am späten Sonntagabend mit starken Polizeikräften und einem Polizeihubschrauber ist auf ein mutmaßliches Sexualdelikt zurückzuführen. Ein 35 Jahre alter Mann steht hierbei im Verdacht, sich am Bahnhof in Orschweier an einer 37-Jährigen vergangen zu haben. Der Verdächtige soll die Frau gegen 23:20 Uhr im Bereich eines dortigen Feldweges von hinten gepackt und sie in den Feldweg gezerrt haben. Dort soll er versucht haben, die Mittdreißigerin zu vergewaltigen. Aufgrund ihrer Gegenwehr ist es der Frau gelungen, sich aus der Situation zu befreien und zu flüchten. Ein von ihr abgesetzter Notruf zog sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach sich. Den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort des gesuchten Tatverdächtigen gab schließlich der Bewohner einer nahegelegenen Asylunterkunft. Dem Zeugen fiel in der Unterkunft ein unbekannter und dort nicht wohnhafter Mann auf. Er brachte in der Folge die Einsatzkräfte auf die Spur des Gesuchten. Eine Streife der Bundespolizei konnte schließlich den 35-Jährigen vorläufig festnehmen. Der nigerianische Staatsangehörige wird am heutigen Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen des dringenden Tatverdachts einer sexuellen Nötigung einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Emmendingen vorgeführt. Über den Ausgang der richterlichen Vorführung wird nachberichtet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell