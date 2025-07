Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vandalismus

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg, wie ein Kind in der Heimburgstraße einen Stein gegen das Fenster eines leerstehenden Gebäudes warf. Dabei wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Das Gebäude wurde bereits in der Vergangenheit durch Vandalismus heimgesucht. Die eingesetzten Beamten nahmen das Kind daraufhin in Obhut und übergaben es im Anschluss den Erziehungsberechtigten.

