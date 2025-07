Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Psychischer Ausnahmezustand

Offenburg (ots)

Der mutmaßlich psychische Ausnahmezustand einer Frau hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst im Bereich des Mühlbachs auf Höhe Wilhelm-Bauer-Straße ausgelöst. Eine offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Frau befand sich mehrere Minuten im etwa schultertiefen Wasser an der gegenüberliegenden Böschung und schrie herum. An einer dortigen Steinmauer fügte sie sich selbst Verletzungen zu. Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei gelang es die Dame zu ergreifen und mit einem Schlauchboot aus dem Wasser zu holen. Aufgrund ihres psychischen und gesundheitlichen Zustands wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

/ph

