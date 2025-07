Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Verkehrsunfall

Sinzheim (ots)

Am Montagnachmittag hat ein Verkehrsunfall zu einem Sachschaden von etwa 30.000 Euro geführt. Gegen 14 Uhr wollte ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Bereich einer Tankstelle auf die Landstraße in Fahrtrichtung Bühl ausfahren. Ein aus Richtung Bühl kommender Autofahrer hielt vor der Ausfahrt der Tankstelle an um den Mercedes-Lenker ausfahren zu lassen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine aus Richtung Bühl kommende Smart-Fahrerin an dem verkehrsbedingt haltenden Auto vorbei und kollidierte mit dem Mercedes-Lenker. Ein im Smart mitfahrendes Kind sowie der Fahrer des Mercedes wurden bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

