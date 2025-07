POL-OG: Baden-Baden, Oos - Räuberischer Diebstahl

Mahlberg, Orschweier (ots) - Eine Großfahndung am späten Sonntagabend mit starken Polizeikräften und einem Polizeihubschrauber ist auf ein mutmaßliches Sexualdelikt zurückzuführen. Ein 35 Jahre alter Mann steht hierbei im Verdacht, sich am Bahnhof in Orschweier an einer 37-Jährigen vergangen zu haben. Der Verdächtige soll die Frau gegen 23:20 Uhr im Bereich eines dortigen Feldweges von hinten gepackt und sie in ...

