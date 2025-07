POL-OG: Rheinmünster - Schlagring sichergestellt

Rastatt (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kollidierten zwei Fahrzeuge gegen 0:30 Uhr im Kreuzungsbereich der K77A/K3740. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer fuhr aus Fahrtrichtung Zaystraße kommend in Richtung Steinmauern. Der Ford-Fahrer soll zunächst an der roten Ampel angehalten und die Kreuzung überquert haben, als diese grün schaltete. Ein 47-jähriger LKW-Fahrer befuhr gleichzeitig die L77A aus Fahrtrichtung ...

