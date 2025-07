POL-OG: Kippenheim, Mahlberg, Ettenheim - Unverschlossene Autos im Visier

Bühl (ots) - Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr konnte ein Augenzeuge einen 34-Jährigen dabei beobachten, wie er sich in der Kirchstraße in Eisental an den Außenspiegel eines Audis und eines Hyundais zu schaffen machte. Bei der Überprüfung des 34-Jährigen durch alarmierte Beamte des Polizeireviers Bühl, konnte festgestellt werden, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ...

mehr