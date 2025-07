Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Parolen skandiert: In Gewahrsam genommen

Offenburg (ots)

Ein 64 Jahre alter Mann soll am Sonntagabend gegen 19 Uhr gegenüber mehreren Personen im Bereich Klosterplatzes ausländerfeindliche Parolen geäußert und einem um Schlichtung bemühten Mann Tierabwehrspray in die Augen gesprüht haben. Daraufhin habe der mutmaßliche Täter den Tatort in Richtung Kirche verlassen, stürtzte dabei und konnte durch die Streifenwagenbesatzung wenig später in der Nähe festgestellt werden. Bei der Überprüfung seiner Person stellte sich heraus, dass der 64-Jährige wegen zurückliegender Beleidigungen mit Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung erwartet ihn ein erneutes Ermittlungsverfahren.

