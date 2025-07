Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugenaufruf

Meißenheim (ots)

Zu einer Beschädigung an einem Lastkraftwagen kam es am Freitagnachmittag auf der L 75 zwischen der Abfahrt - Panzerstraße und dem Baggersee Matschel - Gemarkung Meißenheim-Kürzell. Der Geschädigte befuhr die Landstraße gegen 15:30 Uhr mit seinem LKW als ihm ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beim Überholvorgang in der Rechtskurve entgegen gekommen sein soll, weshalb der 39-jährige LKW-Fahrer ausweichen musste und dabei von der Fahrbahn abkam. Der Unbekannte soll sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Hierbei wurde die Sattelzugmaschine sowie der Sattelauflieger insgesamt in Höhe von 3000 Euro beschädigt. Zeugen, welche die Situation beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 07821 / 277-0 in Verbindung zu setzen.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell