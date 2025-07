Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Offenburg - Auto abgedrängt? Zeugen gesucht

Willstätt, Offenburg (ots)

Am frühen Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, meldete sich ein Opel-Fahrer über Notruf bei der Polizei und gab an, dass er auf einem Parkplatz eines Discounters in der Schutterwälder Straße in Offenburg stehe und zuvor von einem grauen Zustellerfahrzeug eines Internet-Händlers abgedrängt wurde. Sein Pkw hätte durch das Abdrängen und dem anschließenden Ausweichmanöver einen massiven Schaden erlitten. Gegenüber den Polizeibeamten vor Ort erklärte der 52-jährige Fahrzeuglenker, dass er gegen 16:40 Uhr auf der Kreisstraße K 5324 von Willstätt in Richtung Offenburg-Weier unterwegs war, als ihn der Transporter auf Höhe der Autobahnbrücke bedrängte. Durch das Ausweichen sei er mit der Leitplanke kollidiert. Im Anschluss sei er weiter gefahren. Im Zuge der Sachverhaltsaufklärung ergaben sich für die Beamten, aufgrund der Verhaltensweise des 52-Jährigen, Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin und THC, weshalb auch hierzu Ermittlungen eingeleitet wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall im Bereich der Autobahnbrücke oder zu dem Transporter-Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

