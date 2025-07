Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Brand in Freizeitpark -Nachtragsmeldung-

Kappel-Grafenhausen (ots)

Den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr liegen nach dem Brandausbruch in einem Fahrgeschäft in einem Freizeitpark in der Allmendstraße derzeit keine Hinweise auf eine mutwillige Entzündung vor. Vielmehr ist nach aktuellem Sachstand von einem technischen Defekt auszugehen. Untersuchungen von Spezialisten der Kriminaltechnik stehen allerdings noch aus. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im Bereich von etwa 500.000 Euro anzusiedeln sein. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Pressemitteilung vom 19.07.2025, 13:34 Uhr

Kappel-Grafenhausen - Brand in Freizeitpark

Kappel-Grafenhausen Nachdem am Samstagmorgen um 10:00 Uhr ein Brand in einem Freizeitpark in der Allmendstraße in Kappel-Grafenhausen gemeldet wurde, rückten starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, der Polizei und des Rettungsdienstes aus. Die betreffende Attraktion befand sich beim Eintreffen der ersten Streife bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Der Brand war nach gut einer Stunde unter Kontrolle und schließlich zeitnah gelöscht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich noch keine Besucher im Park. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Der Freizeitpark bleibt am Ereignistag geschlossen. Was ursächlich für den Brandausbruch war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen welche durch Beamte des Polizeireviers Lahr geführt werden.

/CAS

