Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Trunkenheitsfahrt auf Fahrrad

Gaggenau (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden, gegen 0:30 Uhr, konnte während einer Streifenfahrt in der Schillerstraße, Kreuzung August-Schneider Straße, ein 25-jähriger Pedelec Fahrer festgestellt werden, der Schlangenlinien fuhr. Als er schließlich während des Fahrens noch ein Dosenbier zu sich nehmen wollte, verlor er das Gleichgewicht und kam zu Fall. Die anschließende Kontrolle mit Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Zweiradlenker wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der 25-Jährige wurde durch seinen Sturz leicht verletzt und sieht einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

