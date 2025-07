Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Schuhabtreter entzündet

Friesenheim (ots)

Eine Frau soll in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr am westlichen Ortsrand von Friesenheim Kartonagen entzündet und diese vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses abgelegt haben. Überdies soll sie gegenüber einer Anwohnerin Beleidigungen ausgesprochen und mit Eiern geworfen haben. Bereits mehrere Stunden zuvor soll sie schreiend auf der Straße herumgelaufen sein, ohne dass es hierbei zu strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen wäre. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Lahr stellten vor Ort einen brennenden Schuhabtreter fest und konnten das Feuer mit eigenen Mitteln löschen. Durch die entstandene Hitzeentwicklung ist jedoch der Glaseinsatz der Haustür zersprungen und Rauch in das Gebäude gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Die sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befundene Frau wurde in eine Fachklinik gebracht. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet. /wo

