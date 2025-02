Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250205 - 0113 Frankfurt: Sachbeschädigung mehrerer Wahlplakate im Stadtgebiet

Frankfurt (ots)

(ha) Auch am gestrigen Dienstag (4. Februar 2025) beschädigten zum Teil Unbekannte an mehreren Orten in Frankfurt Wahlplakate, ein festgenommener Tatverdächtiger versuchte außerdem zwei Polizisten durch Tritte zu verletzen.

In Sachsenhausen bemerkten aufmerksame Polizeibeamte gegen 07:45 Uhr, dass Unbekannte ein Wahlplakat der Partei CDU in der Gartenstraße durch Schmierereien mit einem schwarzen Stift beschädigten.

Gegen 17:15 Uhr stellten Polizeibeamte zwei weitere beschmierte Wahlplakate der Partei CDU in der Schweizer Straße, ebenfalls in Sachsenhausen, fest.

Ein Zeuge meldete gegen 20:00 Uhr, dass soeben zwei Männer ein Wahlplakat der Partei FDP in der Straße "Alt-Bornheim" in Bornheim angezündet hätten. Polizisten gelang die Festnahme der beiden Tatverdächtigen im Nahbereich. Einer der beiden war stark alkoholisiert, er beleidigte die Beamten mehrfach und versuchte sie unter anderem durch Tritte zu verletzen. Die Feuerwehr löschte die brennenden Wahlplakate.

In allen hier genannten Fällen fertigten Polizeibeamte Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung.

