Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250205 - 0112 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Versuchter Totschlag- Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt (ots)

(rü) Dienstagnacht (4.Februar 2025) verletzte ein 36- Jähriger einen 38- Jährigen mit einem Messer nach einem vorausgegangenen Streit. Der Tatverdächtige konnte in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden.

Gegen 23:50 Uhr gerieten zwei wohnsitzlose Männer im Bereich der "Taunusstraße" Ecke "Am Hauptbahnhof" zunächst in einen verbalen Streit. Plötzlich zog der 36-Jährige ein Messer und stach dem Geschädigten hiermit in den Bauch und floh zu Fuß. Hinzugezogene Rettungskräfte verbrachten den Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Polizeibeamte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen im Laufe der Nacht nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich des Tatgeschehens fest. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

