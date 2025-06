Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisende im ICE bestohlen - Dieb festgenommen

Berlin - Spandau (ots)

Dienstagmorgen nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser eine Reisende in einem ICE bestohlen haben soll.

Gegen 5:30 Uhr soll ein Mann die Handtasche einer 21-Jährigen im fahrenden Zug entwendet haben. Die Frau begab sich kurz nach Abfahrt des Zuges vom Bahnhof Zoologischer Garten auf die Zugtoilette und ließ ihre Handtasche unbeaufsichtigt auf dem Sitzplatz liegen. Bei der Rückkehr bemerkte die Reisende das Fehlen ihres Eigentums und vermutete es bei einem im Umfeld sitzenden Mann. Dieser zog sich, nach einer Konfrontation durch die Bestohlene, auf die Zugtoilette zurück.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Mann im ICE am Bahnhof Spandau an und kontrollierten ihn. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten die Handtasche und weitere Gegenstände der Deutschen in der Zugtoilette sowie das fehlende Bargeld in der Kleidung des 34-Jährigen auf. Die Einsatzkräfte gaben die entwendeten Gegenstände an die Eigentümerin zurück.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den polizeibekannten Deutschen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell