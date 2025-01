Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Brand in Rohbau - Keine Verletzten

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Zwei Jugendliche bemerkten einen Brand in einem Rohbau an der Liebigstraße und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude, welches zuvor als Kindergarten genutzt wurde, in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Das Gebäude wurde vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell