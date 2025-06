BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Frau nach Angriff auf Einsatzkräfte fest

Berlin (ots) - Donnerstagabend nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann am Bahnhof Schöneweide fest, der vor einem Reisenden sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und diesen durch Tritte und Schläge verletzt haben soll. Gegen 23:25 Uhr soll sich der Mann in einer fahrenden S-Bahn einem Reisenden gegenübergesetzt, sein Geschlechtsteil entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Beim Halt am ...

