Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt Exhibitionisten

Berlin (ots)

Donnerstagabend nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann am Bahnhof Schöneweide fest, der vor einem Reisenden sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und diesen durch Tritte und Schläge verletzt haben soll.

Gegen 23:25 Uhr soll sich der Mann in einer fahrenden S-Bahn einem Reisenden gegenübergesetzt, sein Geschlechtsteil entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Beim Halt am S-Bahnhof Schöneweide verließen beide die S-Bahn, woraufhin der Reisende den Mann festhielt. Der Mann trat dabei mit seinen von Stahlkappen verstärkten Schuhen zweimal gegen das Schienbein des Reisenden und schlug ihn mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Zwei Zeugen, darunter ein Polizeibeamter außer Dienst, begaben sich zu der Auseinandersetzung und unterstützten beim Festhalten des Mannes bis zum Eintreffen der Bundespolizei. Der 40-jährige Deutsche verspürte nach der Auseinandersetzung Schmerzen, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung vor Ort ab.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,23 Promille.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen und Körperverletzung gegen 42-jährigen Deutschen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten den Polizeibekannten auf freien Fuß.

