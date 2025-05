Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Berlin - Lichtenberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann fest, der zuvor ein Brückenbauwerk besprüht hatte.

Gegen 2:15 Uhr bemerkten in zivil eingesetzte Kräfte der Bundespolizei am Biesdorfer Kreuz einen Mann, der mittels Farbrollen einen an der S-Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Friedrichsfelde-Ost und Springpfuhl gelegenen Brückensockel auf einer Gesamtfläche von 60 Quadratmetern bemalte. Die Zivilkräfte nahmen den Mann auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzmaßnahmen vor Ort.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den 39-jährigen Deutschen. Einsatzkräfte beschlagnahmten zudem Beweismaterial und sicherten die Videoaufzeichnungen des Polizeihubschraubers.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten den Polizeibekannten auf freien Fuß.

