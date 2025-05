Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zigarette im Gesicht ausgedrückt -Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Steglitz-Zehlendorf (ots)

Nachdem Dienstagnachmittag ein 34-jähriger Mann einer bislang unbekannten Frau eine Zigarette auf der Wange ausgedrückt haben soll, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen

Gegen 14:15 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis von dem Vorfall auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofes Wannsee. Ein couragierter Zeuge hatte den Notruf gewählt und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei auf dem Bahnhofsvorplatz fest.

Laut übereinstimmenden Zeugenaussagen soll es zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Frau und einem Mann gekommen sein. Eingreifende Zeugen verhinderten zunächst eine Eskalation. Als sich Situation scheinbar entspannte, soll sich der Mann entfernt und eine Zigarette angezündet haben. Unvermittelt soll er dann an die Frau herangetreten sein und die brennende Zigarette kraftvoll auf deren Wange ausgedrückt haben. Die Frau verließ daraufhin den Bahnsteig.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 34-jährigen Deutschen vorläufig fest und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Polizeibekannten ein. In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Wer hat die Tat am Dienstag, dem 20. Mai 2025, gegen 14:15 Uhr, auf dem Bahnsteig am S-Bahnhof Wannsee beobachtet und kann Angaben zu dem genauen Tathergang oder der Geschädigten machen sowie sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 297779-0 sowie unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 rund um die Uhr entgegen.

