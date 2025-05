BPOLD-B: Bundespolizeidirektion Berlin erlässt Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen für ausgewählte Berliner Bahnhöfe

Berlin - Spandau (ots) - Montagabend nahm die Bundespolizei eine Frau vorläufig fest, nachdem diese eine Reisende in einem ICE während der Einfahrt in den Bahnhof Berlin-Spandau bestohlen haben soll. Gegen 19:15 Uhr informierten Reisende die Bundespolizei über eine Frau, die zuvor einer anderen Frau das Mobiltelefon vom Sitz entwendet haben soll. Ein Mann beobachtete die Tat, stellte die Frau beim Aussteigen am Bahnhof ...

