POL-OG: Kippenheim - Kollision mehrerer Fahrzeuge

Sinzheim (ots) - Am Montagnachmittag hat ein Verkehrsunfall zu einem Sachschaden von etwa 30.000 Euro geführt. Gegen 14 Uhr wollte ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Bereich einer Tankstelle auf die Landstraße in Fahrtrichtung Bühl ausfahren. Ein aus Richtung Bühl kommender Autofahrer hielt vor der Ausfahrt der Tankstelle an um den Mercedes-Lenker ausfahren zu lassen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine aus Richtung Bühl kommende Smart-Fahrerin an dem verkehrsbedingt ...

mehr