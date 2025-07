Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Festnahme im Hauptbahnhof Hannover - Bundespolizei stellt Gepäckdieb noch vor Eingang einer Strafanzeige

Hannover (ots)

Am vergangenen Samstag ist es der Bundespolizeiinspektion Hannover mit der Hilfe von aufmerksamen Reisenden gelungen, einen Gepäckdieb auf frischer Tat zu stellen und noch vor einer Anzeigenerstattung durch die Eigentümerin die entwendeten Gegenstände sicherzustellen.

Gegen 18:30 Uhr bemerkten die beiden Zeugen das auffällige Verhalten eines 25-jährigen staatenlosen Mannes, als er auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof Hannover Gegenstände aus einer Reisetasche in einem weiteren Rucksack verstaute. Besonders verdächtig machte sich der Mann, als er plötzlich Damenunterwäsche aus der Reisetasche entnahm und in einen Mülleimer am Bahnsteig entsorgte. Die beiden Zeugen alarmierten die Bundespolizei, stellten sich dem 25-Jährigen in den Weg und konnten den Mann so bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gewaltfrei aufhalten. Nach Befragung der Zeugen führten die Beamten den Mann für die Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle.

Dort erhärtete sich der Anfangsverdacht gegen den 25-Jährigen, nachdem die Bundespolizisten neben diverser Fachliteratur und weiteren Bekleidungsstücken einen Laptop mit einer weiblichen Benutzerkennung entdeckten. Eine Auswertung der Videoüberwachungsanlage am Bahnsteig bestätigte den Tatverdacht und schaffte Anhaltspunkte zu der vermeintlichen Eigentümerin. Durch die umfangreiche Ermittlungsarbeit gelang es den Einsatzkräften zusätzlich, die geschädigte Frau zu kontaktieren, nachdem sie den Diebstahl ihrer Reisetasche rund zwei Stunden im Bundespolizeirevier Oldenburg zur Anzeige brachte. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Eigentum jedoch bereits in polizeilicher Verwahrung in Hannover.

Gegen den 25-Jährigen ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Diebstahls des Reisegepäcks. Mithilfe der aufmerksamen Reisenden konnte das Eigentum der Geschädigten sichergestellt und ein größerer Schaden verhindert werden.

Die Bundespolizei empfiehlt allen Reisenden, ihr Gepäck niemals unbeaufsichtigt zu lassen und den Ablageort regelmäßig zu überprüfen. Auch eine nur kurze Unachtsamkeit kann zum Verlust oder Diebstahl führen, insbesondere beim Ein- und Aussteigen an Haltepunkten. Bei verdächtigen Verhalten wenden Sie sich unmittelbar an das Zugbegleitpersonal oder informieren Sie die Bundespolizei. Achten Sie auf sich und ihre Mitmenschen.

