BPOL-H: Ferienzeit - Erholung oder Langeweile? Ferienbeginn in Niedersachsen am 03.07.2025

Für die meisten Schüler sind die Sommerferien die Möglichkeit, mit Freunden, Partnern oder Familie zu verreisen oder sich gemeinsam zu erholen.

Bei den gemeinsamen Aktivitäten kann sich jedoch nach einer gewissen Zeit Langeweile und Eintönigkeit einschleichen. Die Erfahrungen der letzten Sommer haben nicht nur der Bundespolizei gezeigt, dass dadurch sehr schnell gefährliche Situationen entstehen können, wenn man aus dieser Langeweile ausbrechen möchte. Insbesondere die Gefahren an Bahnanlagen werden dabei schnell unterschätzt.

Aus einer Spontaneität heraus wird aus einem gemeinsamen Treffen am Bahnhof ein gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr, wenn man sich zu nah an oder gar auf den Gleisen bewegt und alles riskiert für eine Abkürzung von ein paar Sekunden.

Eine gemütliche Grillrunde kann plötzlich zu einem großflächigen Böschungsbrand werden.

Drohnenflüge in der Nähe der Oberleitungen der Bahnstrecke legen durch verursachte Kurzschlüsse ganze Streckenabschnitte lahm und gefährden Menschen. Diese Gefahren, verbunden mit übermäßigem Alkohol- oder Drogenkonsum können die langersehnten "großen Ferien" jäh enden lassen, wenn Menschen zu Schaden kommen. Sehen Sie nicht weg, sondern handeln Sie! Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover wünscht allen eine sichere und erholsame Ferienzeit mit wenig Langeweile. Passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf.

