FW-EN: Ast in Stromleitung sorgt für Feuerwehreinsatz - Weitere Einsätze am Wochenende

Ein abgebrochener Ast in einer Stromleitung rief am Freitagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Gegen 14:16 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Mühlenweg alarmiert, nachdem mehrere größere Äste auf die Fahrbahn gefallen und einer davon in einer darüber verlaufenden Stromleitung hängen geblieben war.

Zur Beurteilung einer möglichen Gefahr wurde ein Elektriker vom Betriebshof hinzugezogen. Währenddessen beseitigte die Feuerwehr die auf der Straße liegenden Äste mit einer Säbelsäge. Anschließend wurde die Drehleiter (DLK) in Stellung gebracht, um den Ast in der Leitung sicher zu entfernen. Eine Abschaltung der Stromversorgung war laut Elektriker nicht erforderlich. Der betroffene Ast konnte gefahrlos aus dem Korb der DLK entfernt werden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an den Betriebshof übergeben.

Am Samstag rückte die Feuerwehr dann zu zwei weiteren Einsätzen aus:

- Um 13:56 Uhr wurde eine Ölspur auf einem Privatgrundstück in der Breddestraße gemeldet. Obwohl die Zuständigkeit in solchen Fällen nicht bei der Feuerwehr liegt, leisteten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte dennoch Unterstützung, um eine Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern. Ein Kleineinsatzfahrzeug war im Einsatz. Der Einsatz ist kostenpflichtig.

- Um 18:12 Uhr folgte ein weiterer, jedoch intensiverer Einsatz gemeldet in der Neuen Straße, wo ebenfalls eine Betriebsmittelspur auf der Fahrbahn beseitigt werden musste, um die Sicherheit für den Straßenverkehr zu gewährleisten. Bei der weiteren Erkundung wurde dann festgestellt, dass die Straßen: Wittbräucker Straße, Dortmunder Landstraße, Wittener Landstraße und der der Ortsteil Schraberg ebenfalls betroffen waren. Auch hier wurde die Feuerwehr tätig. Die Spur führte dann weiter auf das Stadtgebiet Witten. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen 2,5 Stunden im Einsatz.

