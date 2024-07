Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Zusammenstoß mit abbiegendem Fahrzeug

Nach einem Unfall am Montag bei Hochdorf schwebt ein Motorradfahrer in Lebensgefahr.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr war ein 52-Jähriger mit seiner BMW auf der Landstraße 284 in Richtung Appendorf unterwegs. Er war zuvor von der B30 abgefahren. Vor ihm fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes in gleicher Richtung. Auf gerader Strecke wollte der Motorradfahrer den Mercedes überholen und scherte auf den Gegenfahrstreifen aus. Der 25-Jährige bog in diesem Augenblick nach links in einem Feldweg ab. Auf dem Gegenfahrstreifen krachte der Biker mit seiner Maschine in die linke Seite des Mercedes. Der 52-Jähgrige wurde über den Lenker seiner BMW und die Motorhaube des Mercedes geschleudert. Er kam nach einigen Metern auf der Fahrbahn zum Liegen. Dabei erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Die BMW rutschte über die Straße und landete im angrenzenden Feld. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwebt der 52-Jährige in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt waren vor Ort. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Fahrer des Mercedes und dessen 26-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls auf. Dabei werden die Ermittler auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg durch einen Gutachter unterstützt. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab. Kurz nach 22 Uhr war die Strecke wieder frei.

