Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 45-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Merkurstraße von einem Auto angefahren. Der Mann wollte nach den derzeitigen Erkenntnissen mit seiner Tochter den Parkplatz an einem Fußgängerüberweg überqueren, als ein 24-jähriger Fahrer eines Honda Civic, der auf der Suche nach einem Parkplatz war, die beiden Fußgänger übersah und es zum Zusammenstoß kam. Der 45-Jährige wurde am Knie getroffen und fiel hin. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Seine Tochter blieb unverletzt. Der 24-jährige Fahrer muss mit einem Bußgeld, einem einmonatigen Fahrverbot und einem Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechnen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell