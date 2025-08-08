PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Nötigung im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde ein Autofahrer in der Pariser Straße wegen Nötigung und Beleidigung angezeigt. Ein 66-jähriger Mann berichtete der Polizei, dass der Fahrer eines Volvos ihn kurz vor 10 Uhr mehrmals beim Fahrstreifenwechsel geschnitten hatte. Nachdem der 66-Jährige sein Auto angehalten hatte, stieg der andere Fahrer aus und beleidigte ihn mehrfach, bevor er wieder in seinen Wagen stieg und davonfuhr. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

