POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Vorfahrt genommen

Mit einer Verletzten und Blechschaden in Höhe von rund 20.000 Euro endete ein Unfall am Mittwoch bei Heidenheim an der Brenz.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 23 Uhr. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Opel auf der B466 in Richtung Heidenheim. In der L1163 war eine 53-Jährige mit ihrem Nissan unterwegs. Die Fahrerin kam aus Richtung Steinheim a. Albuch und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei übersah sie wohl den Opel. Der kam von rechts auf der Vorfahrtstraße. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Ampel zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Deshalb regelten die Verkehrszeichen die Vorfahrt. Bei dem Unfall zog sich die 30-jährige Beifahrerin im Opel Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie Ermittler schätzen den Schaden an den Autos auf jeweils 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

