POL-DA: Oberzent-Gammelsbach: Mit Schreckschusswaffe geschossen/Polizei nimmt 54-Jährigen fest

Rüsselsheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (03.05.) und Montagmorgen (05.05.) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Räume des Ausländeramts in der Rheinstraße ein. Dort hebelten sie anschließend mehrere Büro- und Verbindungstüren auf, durchsuchten Schränke und Schubladen und versuchten erfolglos an einen Tresor zu gelangen. Die Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort, hinterließen ...

