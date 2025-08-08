Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Bei Fahrradsturz verletzt
Kaiserslautern (ots)
Ein 13-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag bei einem Fahrradsturz in der Kantstraße verletzt. Der Junge kam ins Krankenhaus. Das Kind fuhr gegen 15:30 Uhr mit dem Fahrrad vom Betzenberg kommend in die Richtung Innenstadt. Vermutlich war der Junge zu schnell unterwegs. Er verlor die Kontrolle über seinen Lenker und stürzte. Der 13-Jährige verletzte sich im Gesichts- und Armbereich. Sanitäter kümmerten sich um den Verletzten. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur weiteren medizinischen Versorgung ins Westpfalz-Klinikum. Die Eltern des Jungen wurden über den Vorfall informiert und holten das Fahrrad von der Unfallstelle ab. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf
