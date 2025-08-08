PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Fahrradsturz verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein 13-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag bei einem Fahrradsturz in der Kantstraße verletzt. Der Junge kam ins Krankenhaus. Das Kind fuhr gegen 15:30 Uhr mit dem Fahrrad vom Betzenberg kommend in die Richtung Innenstadt. Vermutlich war der Junge zu schnell unterwegs. Er verlor die Kontrolle über seinen Lenker und stürzte. Der 13-Jährige verletzte sich im Gesichts- und Armbereich. Sanitäter kümmerten sich um den Verletzten. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur weiteren medizinischen Versorgung ins Westpfalz-Klinikum. Die Eltern des Jungen wurden über den Vorfall informiert und holten das Fahrrad von der Unfallstelle ab. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:07

    POL-PDKL: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

    Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag in der Otterberger Straße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,99 Promille intus. Er war gegen 15 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, weil er seinen Pkw in auffälliger Weise lenkte. Die Streife stoppte daraufhin den Fahrer. Während der Kontrolle war sofort klar: Der ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:32

    POL-PDKL: Fußball: Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen

    Kaiserslautern (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz Am Samstagabend findet auf dem Betzenberg das erste Fußball-Heimspiel der neuen Saison statt. Anpfiff der Zweitligapartie zwischen den Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des FC Schalke 04 ist um 20:30 Uhr. Der Veranstalter erwartet ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:33

    POL-PDKL: Nötigung im Straßenverkehr

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagvormittag wurde ein Autofahrer in der Pariser Straße wegen Nötigung und Beleidigung angezeigt. Ein 66-jähriger Mann berichtete der Polizei, dass der Fahrer eines Volvos ihn kurz vor 10 Uhr mehrmals beim Fahrstreifenwechsel geschnitten hatte. Nachdem der 66-Jährige sein Auto angehalten hatte, stieg der andere Fahrer aus und beleidigte ihn mehrfach, bevor er wieder in seinen Wagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren