POL-PDKL: Spannender Fußballabend auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots)

Im ausverkauften Fritz Walter Stadion traten am Samstagabend die Mannschaften des 1.FC Kaiserslautern und des FC Schalke 04 gegeneinander an. Rund 5000 Gastfans begleiteten ihre Mannschaft in die Westpfalz. Die roten Teufel konnten die Partie nach einem verwandelten Elfmeter mit 1:0 für sich entscheiden. Die Anreise verlief ohne Vorkommnisse. Während des Spiels kam es zu einem Becherwurf bei dem eine Frau am Kopf leicht verletzt wurde. Der Täter konnte ermittelt werden. Während der Abreisephase kam es im Stadionumfeld zu einer Körperverletzung zwischen zwei Fans. Beide Personen wurden leicht verletzt.

Aufgrund einer Vielzahl von Baustellen im Stadtgebiet kam es bei der Abreise zu Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet.

Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern für Fairplay in und außerhalb des Stadions. Ein Dank geht auch an alle Einsatzkräfte. Wir wünschen allen eine gute Heimreise. |PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

