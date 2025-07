Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf Klütstraße in Hameln

Hameln (ots)

Am Dienstag (08.07.2025) kam es gegen, 10:05 Uhr, auf der Klütstraße in Hameln zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach jetzigen Erkenntnissen befuhr die 64-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades die Klütstraße in Richtung Helpensener Landstraße. Ein 62 Jahre alter Mann aus Hameln überquerte fußläufig die Klütstraße in Hameln. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen ihm und der 64-Jahre alten Fahrerin des Leichtkraftrades. Die Frau aus Hameln wurde hierbei leicht und der Fußgänger schwer verletzt. Der Mann musste mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch Einsatzkräfte der Polizei Hameln. Das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat 7 der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell