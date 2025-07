Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Flucht vor Polizeikontrolle

Hameln (ots)

Am Freitag (04.07.2025) stellten die Einsatzkräfte der Polizei Hameln, gegen 11:05 Uhr, im Rahmen der Verkehrsüberwachung auf der Deisterstraße in Hameln den Fahrer eines schwarzen VW-Polos GTI fest, der das Rotlicht einer Ampel überfuhr. Das Fahrzeug war mit einem Beifahrer besetzt. Die Einsatzkräfte der Polizei forderten den Mann mit Anhaltesignalen auf, das Fahrzeug zu stoppen. Dieser setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort und versuchte der Polizeikontrolle zu entkommen. Der Fahrzeugführer flüchtete über die Deisterstraße stadteinwärts, fuhr nach rechts in die Koppenstraße, den Friedrich Maurer Weg und anschließend in die Justus-Kiepe-Straße in Hameln ein. Hierbei erreichte der Fahrerführer zeitweise eine Geschwindigkeit von 120 km/h in einer 30er-Zone und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Einsatzkräfte folgten dem Polo und konnten lediglich das Fahrzeug in der Justus Kiepe Straße in Hameln feststellen. Die Insassen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei fußläufig. Der Beifahrer des VW-Polos konnte im Rahmen der Fahndung auf einem Hinterhof angetroffen werden. Eine Nahbereichsfahndung durch hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei nach dem Fahrzeugführer verlief ohne Erfolg. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde deutlich, dass der VW Polo frische Unfallschäden aufwies. Nach jetzigen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass der Fahrzeugführer während der Flucht im Bereich der Koppenstraße oder dem Friedrich-Maurer-Weg mit einem abgestellten Fahrzeug kollidierte. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer tätigen können. Dieser ist circa 30 Jahre alt, 170 - 180 cm groß, hat ein südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Er trug ein rotes Trikot mit der Rückennummer "42" und eine beige kurze Hose. Die männliche Person flüchtete in Richtung Nibourstraße in Hameln. Zudem sucht die Polizei Hameln die Geschädigten zum Verkehrsunfall. Nach jetzigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der Fahrzeugführer mit einem abgestellten Fahrzeug im Bereich der Koppenstraße und dem Friedrich-Maurer-Weg kollidierte. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an die Polizei in Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 zu wenden. Die Polizei Hameln hat ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugführer muss sich der Gefährdung des Straßenverkehrs, dem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle und des verbotenen Kfz-Rennens verantworten.

