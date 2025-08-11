PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe ziehen ohne Beute ab

Kaiserslautern (ots)

Mit leeren Händen sind Diebe vermutlich am Sonntagnachmittag am Stiftsplatz abgezogen. Die Unbekannten hatten sich zwischen 14.40 und 17 Uhr in einem Parkhaus an einem Chevrolet Malibu zu schaffen gemacht. Sie drangen in den - wahrscheinlich unverschlossenen - Pkw ein und durchwühlten den Innenraum. Allerdings fanden die Täter offenbar nichts, was sie interessierte - ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen.

Die Polizei fragt dennoch: Wem sind im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen - wer kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Informationen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

