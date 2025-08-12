PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendieb fliegt auf

Kaiserslautern (ots)

Dass er "lange Finger" gemacht hat, ist einem Mann aus der Südwestpfalz am Montag in der Innenstadt zum Verhängnis geworden. Sowohl gegen ihn als auch gegen seinen mutmaßlichen "Chauffeur" wird jetzt strafrechtlich ermittelt.

Der 42-Jährige war am frühen Nachmittag in einem Geschäft der "Mall" aufgefallen, weil er verschiedene Produkte in einer mitgebrachten Tasche verstaute und anschließend den Laden verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Allerdings hatte der Mann nicht bemerkt, dass er vom Hausdetektiv beobachtet worden war. Der Sicherheitsmitarbeiter folgte dem Dieb, sprach ihn an, nahm ihn mit in sein Büro und verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten konnte der Detektiv berichten, dass der Täter schon mehrfach in ähnlicher Weise aufgefallen ist. Auf den 42-Jährigen kommt deshalb ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen hierzu laufen.

Doch damit nicht genug: Bei der Durchsuchung der Sachen des mutmaßlichen Wiederholungstäters wurde ein Fahrzeugschlüssel gefunden. Allerdings ergab die Überprüfung seiner Personalien, dass der Mann gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Der 42-Jährige führte die Polizisten anschließend zu dem Opel Astra, mit dem er nach Kaiserslautern gekommen war. Als Fahrer gab sich der 22-jährige Halter des Opel zu erkennen. Die Angaben werden noch geprüft.

Bei der anschließenden Überprüfung des Pkw wurden erhebliche Mängel am Wagen festgestellt, unter anderem waren beide Vorderreifen komplett abgefahren. Darüber hinaus war das Fahrzeug bereits im November außer Betrieb gesetzt und entstempelt worden - und somit unzulässig im Straßenverkehr unterwegs.

Auf den 22-Jährigen kommt deshalb eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Um weitere Fahrten zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

