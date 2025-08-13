PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Ford beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstag aus der Vogelwoogstraße gemeldet worden. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte hier einen Ford Puma. Nach Angaben der Besitzerin hatte sie ihren Wagen gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz am Vogelwoog abgestellt. Als sie circa eine Stunde später zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie, eine Beschädigung am hinteren Radkasten, auf der Fahrerseite. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Hinweise auf den Verursacher gibt es momentan nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

