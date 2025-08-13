Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter ignoriert Rotlicht an Ampel

Kaiserslautern (ots)

Weil er eine Ampel bei "Rot" überquerte, hat ein E-Scooter-Fahrer am Dienstagnachmittag in der Innenstadt die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Polizeibeamten beobachteten gegen 17.30 Uhr, wie der Rollerfahrer in der Eisenbahnstraße das Ampel-Rotlicht einfach ignorierte und in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Die Streife folgte dem Scooter und stoppte ihn wenige Minuten später. Bei der Kontrolle zeigte der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Weil der 27-Jährige nicht in der Lage war, einen Urintest durchzuführen, musste er mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den jungen Mann kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |cri

