POL-WAF: Ahlen. Blutprobe nach Verkehrsunfall genommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 7.8.2025, 14.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen, bei dem ein alkoholisierter Beteiligter leicht verletzt wurde. Der Ahlener war mit einem elektrischen Krankfahrstuhl unterwegs und querte die Straße Am Röteringshof. Hierbei kam es zum leichten Zusammenstoß mit dem Auto eines 26-jährigen Ahleners, der in Richtung Hammer Straße fuhr. Dieser konnte den Unfall trotz bremsen und ausweichen nicht verhindern. Der Krankfahrstuhlfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass er alkoholisiert war. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, wo er ärztlich versorgt und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 3.800 Euro.

