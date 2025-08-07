POL-WAF: Ahlen. Zeuge meldet: "Motorrad fährt Schlangenlinien"
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (06.08.2025) gegen 14.50 Uhr meldete ein Autofahrer der Polizei einen Motorradfahrer der unsicher und in Schlangenlinien fahren würde. Polizisten konnten den Motorradfahrer auf der Uentroper Straße in Ahlen antreffen und kontrollieren. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 58-Jährigen aus Werl. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann völlig übermüdet war und unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Werler ein.
