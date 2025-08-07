Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ladendieb schubst Angestellte und flüchtet ohne Beute

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (06.08.2025) gegen 18.20 Uhr betrat ein unbekannter Täter ein Geschäft an der Bahnhofstraße in Oelde. Zunächst nahm er zwei Koffer aus der Auslage des Geschäftes. Diese Koffer füllte er anschließend mit Lebensmitteln und Kleidung. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, stellten sich ihm zwei Angestellte in den Weg und forderten ihn zum Bezahlen auf. Der Unbekannte schubste daraufhin eine der Frauen zur Seite und flüchtete zu Fuß in Richtung Kirche. Den Mitarbeiterinnen gelang es noch die Koffer festzuhalten, sodass der Täter ohne Beute flüchtete. Verletzt wurde bei der Tat keine der Frauen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30-40 Jahre alt, Glatze, Bart, südeuropäischer Phänotyp, bekleidet mit kurzer Jeans, hellen Schuhen und einer roten Sweatshirt-Jacke. Wer hat den Unbekannten gesehen oder kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

