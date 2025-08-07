POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
In der Zeit vom Freitag (01.08.2025) 18 Uhr bis Mittwoch (06.08.2025) 19 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus am Sandknapp in Warendorf ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus. Angaben zum Diebesgut liegen zur Zeit noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
