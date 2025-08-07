PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

In der Zeit vom Freitag (01.08.2025) 18 Uhr bis Mittwoch (06.08.2025) 19 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus am Sandknapp in Warendorf ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus. Angaben zum Diebesgut liegen zur Zeit noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2025 – 08:29

    POL-WAF: Oelde. Rüttelplatte von Baustelle entwendet

    Warendorf (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (1.8.2025, 15.00 Uhr) und Sonntagnachmittag (3.5.8.202.5, 14.00 Uhr) stahlen Unbekannte von einer Baustelle an der Straße An den Weiden in Oelde eine Rüttelplatte. Außerdem brachen sie die Baucontainer auf. Die entwendete Rüttelplatte dürfte mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 08:07

    POL-WAF: Sendenhorst. Motorrad auf Pkw geschoben und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Montag, 4.8.2025, gegen 16.00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Straße Schleiten/Weststraße in Sendenhorst. Eine 34-jährige Hoetmarerin befuhr mit ihrem Pkw die Weststraße und bog nach links auf die Straße Schleiten ab. Hinter ihr fuhr ein Motorradfahrer und hinter diesem befand sich ein Mercedesfahrer. Der Unbekannte fuhr mit seinem schwarzen Mercedes, C-Klasse, auf das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren